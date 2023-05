Kollapsede i oprykningskamp: Nu jubler han fra hospitalet

Stemningen eksploderede i jubel blandt Lutons fans og spillere, da Luton slog Coventry i straffesparkkonkurrence i kampen om oprykning til den bedste engelske fodboldrække.

Men midt i jublen var mange af fansenes, spillernes og stabens tanker hos den walisiske Luton-anfører, Tom Lockyer.

For tidligt inde i opgøret kollapsede anføreren på banen, og de to holds spillere dannede hurtigt en cirkel omkring ham, mens lægestaben gav ham behandling.

Efter nogle lange minutter blev han båret fra banen og bragt til hospitalet.

Der gik et chok gennem stadion, da Luton-anfører Tom Lockyer kollapsede tidligt i opgøret. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

- Det føles utroligt, men det eneste, jeg tænker på lige nu, er Tom Lockyer. Han har været enorm for os denne sæson. Sundhed og familie er det vigtigste, sagde Luton-manager Rob Edwards til Sky Sports kort efter kampen.

Efter kampen holdt Luton-spillerne i samlet flok deres anføreres trøje i en hyldest.

- Jeg elsker dig makker, vi har gjort det, sagde angriberen Carlton Morris til Sky Sports.

- Vi har fået at vide, at Lockyer er lydhør og taler – den bedste nyhed af alle.

Og Tom Lockyer er okay. Det fortæller hans far, Steve Lockyer, på sin Twitter-profil, hvor han har delt et billede fra hospitalet.

'Toms far her. Tom er okay. Meget glad, men ked af, at han ikke kan være der med sine holdkammerater. Her er øjeblikket,' skriver han.