Kom indenfor: Hans hus koster to milliarder kroner

270 millioner euro.

Det lyder som et helt absurd beløb, men det er prisen, palæet Chateau Louis XIV er vurderet til.

Det skriver spanske AS.

Den luksuriøse ejendom er ejet af den saudiarabiske prins Mohamad Bin Salman, der for nylig købte traditionsklubben Newcastle United.

Chateau Louis XIV ligger i Louveciennes nær Versailles-slottet i Frankrig og blev renoveret i perioden 2008-2011.

Det gigantiske hus har blandt andet ti suiter, en stor reception, et bibliotek, en vinkælder, der kan rumme 3000 flasker, indendørs og udendørs svømmingpools, biograf, squashbane og en natklub.

Mohamed Bin Salman er nok ikke utilfreds med sit kæmpe palæ i Frankrig. Foto: REUTERS/Andrej Isakovic /Ritzau Scanpix

Bin Salman har udover en natklub og to dansehaller i det vanvittige palæ. Foto: Magali Delporte

Alt teknikken såsom springvand, lyd, lys og air condition bliver styret fra en iPhone.

Derudover er der et underjordisk akvarium, hvor der svømmer stør rundt, som man samler kaviar fra.

Den kontroversielle prins købte ejendommen i 2015 for et beløb, der svarede til knap to milliarder, hvilket er det største beløb nogensinde for en beboelsesejendom.

Det underjordiske akvarium har sågar en sofa, hvor et selvskab kan sidde og nyde de flotte kulisser. Foto: Magali Delporte

Men Mohamed Bin Salman mangler heller ikke penge. I oktober erhvervede han sig den engelske Premier League-klub Newcastle United for 2,6 milliarder.

Det foregik ikke uden stor polemik.

Ifølge amerikanske efterretninger er der ingen tvivl om, at Mohamed Bin Salman sanktionerede mordet på Jamal Khashoggi, som blev lokket i baghold på ambassaden i Istanbul.

Journalisten, der arbejdede for Washington Post, blev myrdet 2. oktober for tre år siden.

Siden opkøbet af Newcastle har der været flere protester fra rivaliserende fans samt en håndfuld af Newcastles egne, og der kørte blandt andet en varevogn forbi med billeder af Jamal Khashoggi, da den nordengelske klub spillede mod Tottenham tidligere på sæsonen.