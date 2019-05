Komet-dansker hyldes: Er det årets spiller?

Han scorede mål på samlebånd i efteråret, 19-årige Elias Fritjof Sørensen fra Newcastle Uniteds reservehold, og de mange mål var blandt andet med til at sikre den tidligere HB Køge-dansker en ny aftale i Premier League-klubben.

Godt nok var det ikke hele sæsonen, der var et kæmpe hit, for Sørensens lejemål i en del af foråret i Blackpool var ingen succes, men overordnet set har det været et godt år for danskeren, der nu også er blevet nomineret til bedste spiller i Premier League 2.

Det skriver Newcastle United på sin hjemmeside.

Elias Fritjof Sørensen scorede 12 gange i Premier League 2 Division Two og var med til at sikre 'The Magpies' fjerdepladsen, der gav adgang til playoff om oprykning. Siden slog Newcastle Reading på straffesparkskonkurrence og står nu i en afgørende duel med Southampton om oprykning til den bedste U23-række, Premier League 2 Division One.

Præstationerne har været med til at vinde danskeren en plads blandt de nominerede til bedste spiller i Premier League 2. Alle de nominerede er:

Eddie Nketiah (Arsenal), Aaron Connolly (Brighton), Bassala Sambou (Everton), Morgan Feeney (Everton), Rafael Camacho (Liverpool), Elias Fritjof Sørensen (Newcastle United), Adam Idah (Norwich City), Danny Loader (Reading), Will Smallbone (Southampton).

Udover den vigtige kamp mod Southampton har Elias Fritjof Sørensen også været med til at spille Newcastle United i Premier League Cup-finalen mod Everton.

I alt har Sørensen scoret 20 gange for Newcastle i alle turneringer.

Officielt: FCK henter Superliga-stjerne

Se også: Skadesregn i Liverpool: Ukendt 19-årig kan få debut

Politi bekræfter uro: Chikane af Lionel Messi