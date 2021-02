Komisk kasse

Wolverhampton sniger sig forbi Leeds i Premier League-tabellen, efter de to engelske mandskaber mødtes fredag aften.

Adama Traoré var manden bag opgørets enlige mål, der endte som et pudsigt selvmål, og som altså sikrede en 1-0-sejr til hjemmeholdet Wolverhampton.

De tre point betyder, at Wolverhampton overtager 11.-pladsen, hvor klubben nu har 33 point. Leeds bliver i samme ombæring skubbet en tand ned til 12.-pladsen.

De, der fulgte med i kampen, måtte vente længe på at se blafrende net.

Den enlige scoring faldt efter 64 minutter, da Adama Traoré fra venstreflanken krydsede ind over midten og hamrede bolden på overliggeren.

Illan Meslier i Leeds-målet havde kastet sig i et forsøg på at nå bolden, og da han landede på jorden, ramte den ham i ryggen og gik i mål - og så blev keeperen noteret for selvmål.

Kort derefter havde Leeds faktisk to store chancer for en hurtig udligning, og efter 78 minutter sendte Patrick Bamford bolden i netmaskerne med et brag efter et dybdeløb.

Linjedommeren havde imidlertid sit flag i vejret, og efter et VAR-tjek var det klart, at Patrick Bamford var i offsideposition. Dermed slap Wolverhampton med skrækken og løb med alle tre point.

