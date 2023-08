Kovending: Overvejer at droppe United-stjerne

Manchester United ser ud til ikke at ville indlemme Mason Greenwood i klubbens førsteholdstrup alligevel efter stormvejr i medierne

Manchester United havde ellers forberedt sig grundigt på, hvordan de skulle byde Mason Greenwood velkommen i klubben igen.

Interviews var linet op. Kommunikationen i medierne var aftalt. Træningsbilleder af angriberen var forberedt. Det rapporterede The Athletic fredag.

Og den modvind, Manchester United er kommet i, siden klubben onsdag annoncerede på sin hjemmeside, at der var truffet en beslutning i sagen, har angiveligt fået klubben til at ændre mening.

Nu tyder alt nemlig på, at Manchester United overvejer officielt at melde ud, at Mason Greenwood er færdig i klubben.

Det skriver Manchester Evening News søndag. Samme information bringer The Sun.

Politikere, fans og medier har været gevaldigt efter klubben, efter det kom frem, at de arbejdede på en Greenwood-retur.

Og nu vil de altså ikke byde ham velkommen alligevel.

Svag United-rygrad

Det er altså ikke første gang, Manchester United laver en kovending i en kontroversiel sag på grund af stormvejr fra omverdenen.

Ligesom de andre involverede udmeldte klubben sig fra Super League i foråret 2021 - en udbryderliga, de og 11 andre europæiske klubber arbejde på at lave - efter hård kritik.

Det samme skete i sommeren 2022, da United droppede at hente angriberen Marko Arnautovic, efter en række fanmails forholdt sig kritisk til østrigerens tidligere racistiske gestikulationer.

Det lignede ellers, at den transfer var tæt på.

Og nu tyder det altså på, at de har gjort det igen.