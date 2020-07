Kriseklub appellerer kostbar pointstraf

Den engelske fodboldklub Wigan appellerer den straf på 12 minuspoint, som klubben blev idømt, fordi den i sidste uge blev sat under administration.

Wigan, der vandt FA Cuppen så sent som i 2013, er løbet tør for penge, og et hold administratorer er indsat for at forsøge at redde klubben.

Den slags koster ifølge reglerne en straf på 12 point, men administratorerne forsøger nu at få omstødt kendelsen.

- Den eneste grund til appellen er 'force majeure', siger den ene af administratorerne, Gerald Krasner, ifølge BBC.

Udtrykket 'force majeure' dækker over ekstraordinære, ydre omstændigheder.

Det kunne være krig eller jordskælv, men i dette tilfælde henvises der - naturligvis - til coronakrisen, der har været hård ved mange fodboldklubber.

- Denne situation er totalt uventet, så vi mener, at det gælder i Wigans tilfælde, siger Krasner.

75 ansatte er afskediget i de seneste dage, og klubbens øverste ledelse har accepteret at arbejde uden at få løn, indtil krisen er overvundet.

Ifølge Gerald Krasner modtager spillerne på klubbens førstehold i øjeblikket kun 20 procent af den løn, de skulle have haft.

Wigan blev sat under administration 1. juli, og den udvikling har vakt stor undren. Det skete nemlig, kun fire uger efter at klubben fik ny ejer i form af et Hongkong-baseret selskab.

Et lokalt parlamentsmedlem kræver en tilbundsgående undersøgelse af sagen og mener, at klubben er blevet offer for en 'global skandale'.

Hvis pointstraffen på 12 point står ved magt, vil Wigan synke helt til bunds i Englands næstbedste række. Her ligger klubben aktuelt på 16.-pladsen i rækken, der tæller 24 hold.

Pointstraffen vil få effekt i denne sæson, hvis klubben på sportslig vis undgår nedrykning. Skulle Wigan rykke ned, overføres de 12 minuspoint til næste sæson.

