Kryptoinvestorer køber sig ind i engelsk klub

Der findes efterhånden mange forskellige typer af ejerskaber i fodbold. Torsdag trådte en mere kuriøs type investorgruppe ind i sporten.

Der er tale om Wagmi United, der er en amerikansk gruppe af investorer i kryptovaluta. Gruppen har købt sig ind i den engelske fodboldklub Crawley Town, der til daglig spiller i Englands fjerdebedste række.

Klubben meddeler torsdag, at investorgruppen har overtaget ejerandelen fra den tyrkiske stålmatador Ziya Eren, der har været ejer af klubben siden marts 2016.

I en pressemeddelelse på Crawleys hjemmeside, siger Preston Johnson, medstifter af Wagmi United, at de nye amerikanske ejere ønsker at nytænke måden, professionelle sportshold ejes og drives.

- Vi mener, at klubben kan gøre det bedre, og vores fans fortjener bedre. Sport skal være sjovt og skabe fællesskaber. Vi vil gøre op med klubbens status quo, afprøve nogle nye idéer og skabe et verdensomspændende fællesskab af fans, lyder det fra den nye ejer.

Crawley har spillet i den fjerdebedste engelske række, League Two, siden klubben rykkede ned fra League One i 2015. Siden nedrykningen har den sydengelske klub sæson efter sæson sluttet i den dårligste ende af tabellen.

De skuffende resultater gennem årene skyldes, at et konventionelt ejerskab ikke har fungeret for klubben, mener Preston Johnson.

Han vil sammen med Eben Smith, den anden medstifter af Wagmi United, overtage posten som klubbens direktører med øjeblikkelig virkning.

Skulle oprykning ikke blive en realitet for klubben i den anden sæson under det nye ejerskab, vil de to investorer lade fans stemme om, hvorvidt de skal forblive på ledelsesposterne.