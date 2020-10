Kunne ikke døje ham

Nicklas Bendtner er for tiden på en medieoffensiv i England i forbindelse med oversættelsen og udgivelsen af hans selvbiografi, 'Begge sider'.

Her har den tidligere danske angrebsstjerne snakket om forholdet til den daværende holdkammerat Emmanuel Adebayor, som han på berømt vis kom op at toppes med i et 1-5 nederlag til Tottenham tilbage i 2008.

Nicklas Bendtner og Emmanuel Adebayor er ikke på julekort. Foto: Ritzau Scanpix

Og det skænderi kom ikke ud af ingenting, fortæller Bendter til talkSPORT.

- Der er kun en fyr, som jeg er blevet uvenner med, og det er Adebayor. Vi kunne aldrig lide hinanden. Derudover kom jeg fint overens med de fleste, udtaler han og fortsætter:

- Vi sad ved siden af hinanden i omklædningsrummet. Han var 25, jeg var 26. Og fra første øjeblik vi så hinanden var der bare en dårlig vibe. Det ændrede sig aldrig.

Det slog gnister mellem de to kamphaner mod Tottenham. Foto: Ritzau Scanpix

- Vi havde nogle små sammenstød i omklædningsrummet og så et ret stort et mod Tottenham, hvor det hele sprang i luften, siger han med henvisning til Arsenals nedsmeltning i et 5-1 nederlag til ærkefjenden i en Liga Cup-semifinale.

- Vi havde et skænderi på banen, og det fortsatte i omklædningsrummet. Næste dag blev vi kaldt ind på (Arsene) Wengers kontor, hvor vi begge fik en bøde, tilføjer Bendtner

Nicklas Bendtner spillede i alt 171 kampe for Arsenal med 47 mål til følje. Han forlod The Gunners endeligt i 2014.

