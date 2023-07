Engelsk fodbold ... 5. jul. 2023 kl. 09:02 Gem artikel Gemt artikel

Kvinde skriver historie: Første nogensinde

League Two-klubben Forest Green har ansat Hannah Dingley som midlertidig cheftræner for førsteholdet, hvilket er første gang i historien, at en kvinde står i spidsen for et hold i den engelske Football League