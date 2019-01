Lampard henter tidligere holdkammerat til Derby

De spillede sammen på banen for Chelsea og det engelske fodboldlandshold.

Men fremover bliver samarbejdet en smule anderledes for Frank Lampard og Ashley Cole.

Lampard, der nu er manager for Derby, har nemlig hentet Cole til klubben som ny spiller, på en kontrakt som gælder for resten af sæsonen.

Det oplyser Derby, som spiller i den næstbedste engelske række, mandag på sin hjemmeside.

Lampard og Cole spillede sammen i Chelsea i otte år fra 2006 til 2014.

- Jeg har selvfølgelig holdt kontakten med Lampard, for at se hvordan holdet har spillet. Det var oplagt at komme hertil og blive en del af det fantastiske miljø og forhåbentlig hjælpe klubben til oprykning, siger den nye Derby-spiller på klubbens hjemmeside.

38-årige Cole, der i sine velmagtsdage blev anset som en af verdens bedste venstre backs, har senest tørnet ud for amerikanske Los Angeles Galaxy.

Han er desuden noteret for 107 landskampe.

Frank Lampard er i gang med sit første job som manager, efter at han stoppede som spiller i 2016.

Han blev ansat i Derby før den nuværende sæson og har ført holdet til en foreløbig sjetteplads i jagten på oprykning til Premier League.

