Landsholdsstjerne skrider fra pragt-palæet: Forlader kæreste og datter

Verdens engang dyreste forsvarsspiller John Stones er tilbage i overskrifterne.

Det er ikke for bedrifterne for hverken Manchester City eller Englands landshold, men fordi han kort før jul forlod barndomskæresten Millie Savage og deres 18 måneder gamle datter.

- Det er forbi. Jeg vil have mere frihed, lød beskeden, da han forlod parrets 30 millioner kroner dyre palæ i Knutsford syd for Manchester.

Forsvarskæmpen er flyttet ind en velhaverlejlighed i den samme beboelse, som huser manager Josep 'Pep' Guardiola, og hvor den månedlige husleje er over 50.000 kr.

Skilsmissen, eller hvad det kaldes, kan forklare, hvorfor John Stones efter nederlaget 2. juledag til Leicester med Kasper Schmeichel røg på bænken i den efterfølgende kamp i Southampton.

Svigermor, Mandy Savage, har i en mail til Mailonline bekræftet, at den engelske landsholdsstjerne er flyttet hjemmefra.

- Vi er helt ødelagt. John var som en anden søn til os.

Du kan se billeder af Stones pragt-palæ her



Hun kan også fortælle, at Millie har haft 'gode dage og dårlige dage' siden bruddet.



Det er ikke første gang, at parret har åbenlyse problemer.

For nogle år siden blev John Stones afsløret i at have en affære med en partyarrangør, som han mødtes med en gang om ugen i en luksussuite til 7500 kroner i døgnet i Manchester.

- Jeg fik fortalt, at han havde forladt Millie, kvidrede 'elskerinden', da hun blev droppet.

Stones på måltavlen under VM i sommeren 2018. Foto: AP

Efter at den engelske sladderpresse havde endevendt affæren, bad John Stones om tilgivelse og fik tatoveret barndomskærestens navn på underarmen.

De to er skolekærester og har været sammen, siden de var 15 år.

Hun er fulgt med kæresten fra League One-klubben Barnsley via Everton til Manchester City, som betalte næsten 400 millioner kroner for forsvarsspilleren.

Det gjorde ham på daværende tidspunkt til verdens dyreste forsvarer, men siden har Liverpool for eksempel købt hollænderen Virgil van Dijk i Southampton for omkring 630 millioner kroner, og Manchester City har selv suppleret med både franskmanden Aymeric Laporte fra Athletic Bilbao og Kyle Walker fra Tottenham, som har kostet henholdsvis 482 millioner kroner og 444 millioner kroner.

