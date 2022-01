Langer ud: 'Du er stadig en joke'

De har spillet masser af landskampe sammen, og uden for banen har Nadia Nadim også Pernille Harders ryg.

Harder blev offer for en artikel i den britiske avis The Sun efter Chelseas kamp mod West Ham tidligere på ugen, hvor den danske stjerne scorede hattrick, mens klubkammerat Erin Cuthbert scorede en enkelt gang.

Avisen tog udgangspunkt i det to navne og det, at Harder betyder 'hårdere' på engelsk.

'Harder, Harder, Cuthbert, Harder!, lød overskriften, mens der også stod 'Chelsea-målscorere lyder som fornemme mennesker have sex,' hvilket efterfølgende har vakt kritik.

Piers Morgan morer sig, men Nadim kalder ham 'en joke'. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

Den tidligere tv-vært Piers Morgan synes dog, at det er ganske god humor.

'Kan ikke tro al den fjollede ballade over denne historie/overskrift,' skriver han og svarer kritikerne igen: 'Bare rolig mine damer. Det hedder HUMOR. Denne slags ting sker for mandlige spillere hele tiden. Kom over jer selv, helt ærligt,' skriver han på Twitter.

Det har fået Nadia Nadim til at lange ud efter Morgan.

'Piers Morgan, du er stadig en joke.'

Målscorer Erin Cuthbert er blandt kritikerne af artiklen. Hun skriver, 'at man rent faktisk bringer en historie som denne er ekstremt forstyrrende og pinligt'.

Nadim har tidligere været efter Morgan på Twitter.

I juli seneste år skrev han: 'Er 'psykiske problemer' nu den bedste undskyldning for enhver dårlig præstation i elitesport? Sikke en joke,' lød det blandt andet.

Nadim svarede tilbage: 'Mennesker med psykiske problemer kæmper hvert sekund i døgnet, bare for at overleve. Tænk over det, før du prøver at komme med en pointe online på vegne af folk, der virkelig kæmper'.