Legende fortryder: Sletter tweet om atomvåben

Den tidligere engelske landsholdsangriber og mangeårige BBC-vært Gary Lineker er særdeles aktiv på det sociale medie Twitter.

Som regel handler det om fodbold, og ind i mellem skælder han gemytligt ud på tv-kollegaen Piers Morgan.

Men torsdag kom den tidligere FC Barcelona-stjerne galt af sted, da han gik til tasterne med et tweet om den russiske invasion i Ukraine.

Her skrev han i første omgang, at det var vanvid, at bruge billioner på atomvåben som skræmmemidler i lyset af, at Rusland alligevel har gennemført en invasion.

Dette tweet røg hurtigt af igen. Foto: Screendump

Siden fik den legendariske måltyv dog kolde fødder, og pillede tweetet ned, inden han skrev en forklaring til sine 8,3 mio. følgere.

'Slettede mit tweet om atomvåben. fordi det var dobbelttydigt og derfor blev misforstået. For at være tydelig var det et generelt ønske om, at atomvåben ikke fandtes nogen steder. De har måske forhindret krige i teorien, men det kræver kun en galning at begynde en. Og så er vi alle på spanden', skrev Lineker.

Mens krigen optrappes i Ukraine, overvejer UEFA stadig, hvordan fodbolden skal håndteres. Der er stadig både russiske og ukrainske hold med i både Champions League og Europa League, ligesom landene er kvalificerede til VM, og begge landes landshold har forestående opgaver.

Fredag mødes UEFA-toppen for at diskutere eventuelle skridt. I første omgang forventes det, at Champions League-finalen, der efter planen skal afholdes i russiske Skt. Petersborg, bliver flyttet.

Det kan du læse mere om her: Indkalder til hastemøde og her: Truende krig rammer Champions League

Vil flytte VM-playoffkampe ud af Rusland

Udeluk Rusland fra al sport - NU