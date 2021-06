Legende raser: 'En skændsel'

En absolut skændsel.

Det er det, Gary Neville på sin Twitter kalder den straf, der onsdag blev givet af Premier League til de seks engelske klubber, der var en del af de kuldsejlede europæiske superliga-projekt.

European Super League, der havde en levetid på hele 48 timer, inden størstedelen af klubben trak sig på grund af protester fra fansene, skulle have deltagelse af de seks store klubber i England - Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham.

Onsdag kom det frem, at de seks klubber til sammen skulle betale 22 millioner pund i bøde. Det svarer til omkring 190 millioner danske kroner. Pengene skal blandt andet gå til breddefodbolden i landet, hvilket ikke imponerer United-legenden.

Derudover har klubberne også skrevet under på, at hvis en af klubberne i fremtiden skulle forsøge samme nummer, så skal klubben punge ud med 25 millioner pund, omkring 220 millioner i danske kroner. Klubben vil også få frataget 30 point i ligaen, hvis det sker igen.

- Straf dem hårdt

Da planerne om piratligaen kom frem tilbage i april, reagerede Gary Neville, der spillede hele sin karriere for Manchester United fra 1992 til 2011, voldsomt mod de seks klubber. Her krævede Gary Neville, at klubberne skulle straffes hårdt for piratliga-forsøget.

- Lad dem bare bryde ud, men straf dem med det samme. Hvis de annoncerer, at der er en underskrevet hensigtserklæring fra seks klubber, så straf dem hårdt. Store bøder, point-straf, tag titlerne fra dem.

- Giv i stedet titlerne til Burnley. Og Fulham. Lad Fulham blive oppe. Og tvangsnedryk Manchester United, Liverpool og Arsenal. For de tre burde lide mest, sagde Gary Neville tilbage i april.

Udover de seks engelske klubber har Inter, AC Milan og Atlético Madrid også trukket sig fra piratligaen. Tilbage i projektet står kun Juventus, Barcelona og Real Madrid.