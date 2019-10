Legende sigtet for overgreb: - Ville beskytte hende med kys

Paul Gascoigne påstår, at han prøvede at beskytte den kvinde, som han er sigtet for at forgribe sig på, med kys

Den engelske landsholdslegende Paul Gascoigne er havnet i en sag, hvor han beskyldes for et seksuelt overgreb på en kvinde i et tog.

Hændelsen fandt sted i august sidste år. Mandag begyndte retssagen mod fodboldikonet.

Her forklarer 52-årige Gascoigne sig med, at han havde til hensigt at beskytte den forurettede kvinde.

Det skriver SkySports.

- Jeg gik automatisk hen og satte mig ved siden af hende og sagde, hun ikke er tyk og grim, men at hun er smuk indeni, forklarede Paul Gascoigne i retten ved Teesside Crown Court

Forklaringen kommer, efter at en anden togpassager skulle have kaldt kvinden tyk og grim og en, Gascoigne ikke ville have et selfie med.

Det skulle have fået den tidligere engelske landsholdsspiller til at tage affære.

Paul Gascoigne er stadig en populær herre i det engelske. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Ifølge det engelske medie knækkede Gascoignes stemme, da han forsøgte at beskrive det kys, han gav kvinden.

Han er ikke af den opfattelse, at kysset kan tolkes som et seksuelt overgreb.

- Jeg bliver kysset hele tiden. Så hvis det her er et overgreb, er jeg blevet udsat for seksuelle overgreb gennem 20 år, forklarede Gascoigne politiet i forbindelse med anholdelsen.

'Gazza' var en del af det engelske landshold, der nåede semifinalen ved VM i 1990, hvor det blev til et nederlag i straffesparkskonkurrence mod Vesttyskland. Foto: Ritzau Scanpix

Da politiet fandt Gascoigne ved anholdelsen, sad han i foyeren på Jesmond Dene Hotel i Newcastle med et glas øl i hånden. Tilsyneladende i beruset tilstand, kunne politiet melde.

Han medgav dog, at han ikke var så fuld, at han ikke havde kontrol over, hvad han foretog sig.

Paul Gascoigne har en stor karriere bag sig, som blandt andet bød på en fjerdeplads ved Ballon d'Or-kåringen i 1990. Her løb Lothar Matthäus sikkert med sejren.

I sin karriere var englænderen forbi klubber som Newcastle, Tottenham og Lazio, inden støvlerne blev lagt på hylden i 2005.

