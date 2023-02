Legendens sidste aften: Hyggede med øl og fodbold

Kommentator-legenden John Motson tilbragte sin sidste aften med at gøre det, han elskede - nemlig at se fodbold

Torsdag døde den britiske kommentator-legende John Motson i en alder af 77 år.

I adskillige årtier havde fodboldsporten en helt særlig plads i 'Mottys' hjerte.

Kommentatorens tidligere arbejdsplads gennem mere end 50 år, BBC, fortæller, at John Motson sågar tilbragte sin allersidste aften på den lokale pub, hvor han naturligvis så - du gættede rigtigt - en fodboldkamp.

- Onsdag aften, aftenen før sin død, kom han ind på pubben for at se fodboldkamp, fortæller pub-ejer Louise Babikian.

- Han sad med sine venner, fik en øl og talte os gennem kampen, som han gjorde de fleste aftener. Han så virkelig ud til at hygge sig.

John Motson i sit es - her på Stamford Bridge i 2016 til Premier League-kamp mellem Chelsea og Stoke City. Foto: Eddie Keogh/Ritzau Scanpix

Louise og Simon Babikian driver pubben The George i landsbyen Little Brickhill 70 kilometer nordvest for London.

Her boede John Motson, der frem til sin død var stamgæst på Babikian-parrets lille pub, hvor han kom tre eller fire gange om ugen.

Og det var her, han onsdag aften så sin sidste fodboldkamp nogensinde - Champions League-kampen mellem Manchester City og RB Leipzig, der endte 1-1.

- Han havde altid noget meget diplomatisk at sige om spillet. Han var meget upartisk og bare en ægte fan af fodbold og det meste sport, fortæller Simon Babikian.

- Jeg vil huske, hvordan han sagde godnat, at han ville se os igen i weekenden, og at han måske ville komme dagen efter og se United-kampen (mod Barcelona, red.).

Pub-ejerne beretter yderligere, at adskillige chokerede landsbyboere besøgte pubben efter Motsons død torsdag.