Leicester forlænger med dansk målmandstalent

Den danske målmand Daniel Iversen har tilsyneladende en stor stjerne i Leicester.

Premier League-klubben forlængede således kontrakten med danskeren torsdag, så parterne har papir på hinanden i de kommende fem et halvt år.

22-årige Daniel Iversen er i øjeblikket udlejet til Rotherham i den tredjebedste række i England.

Lejeaftalen med Rotherham udløber med udgangen af den nuværende sæson, og Daniel Iversen hidtidige kontrakt med Leicester løb frem til sommeren i 2021.

Daniel Iversen har tidligere været udlejet til Oldham i League Two, som er den fjerdebedste række.

- Det føles virkelig godt at underskrive kontrakten med Leicester. Jeg har allerede været i klubben i fire år, så selvfølgelig er jeg glad og stolt over at være spiller i Leicester.

- Jeg nyder også min tid i Rotherham i denne sæson. Det er en virkelig god klub at spille for. Jeg har været tilfreds med mine præstationer, og jeg glæder mig til, hvad der kommer, siger Daniel Iversen til Leicesters hjemmeside.

Daniel Iversen kom til Leicester i 2016, hvor han blev tilknyttet klubbens udviklingshold.

I Oldham opnåede danskeren 49 kampe i alle turneringer.

I januar i 2019 gjorde Daniel Iversen sig bemærket i den engelske FA Cup, da han reddede et straffespark i opgøret mellem Oldham og Fulham, der spillede i Premier League.

Den danske keeper reddede ved stillingen 1-1 i det 84. minut, hvorefter Oldham siden scorede og vandt og avancerede til fjerde runde.

Daniel Iversen stod i det danske mål under U21-EM i sommeren i 2019.

