Leicester skuffer hjemme i semifinale

Kasper Schmeichel og co. skal stramme op, hvis Leicester skal booke finaleplads i den engelske Liga Cup i denne sæson.

Sådan må konklusionen nødvendigvis være, efter at Leicester onsdag spillede 1-1 hjemme mod Aston Villa i l klubbernes første møde i semifinalen i pokalturneringen.

Leicester kom endda bagud og fik først udlignet med et kvarter igen, og det endte altså med en deler, inden det går løs i Birmingham i returopgøret 28. januar.

Her kan Leicester dog glæde sig over, at reglen om mål scoret på udebane ikke benyttes i pokalturneringen.

Der var spillet næsten en halv time, da Kasper Schmeichel blev passeret i Leicesters mål.

Anwar El-Ghazi gled fri i venstre side og sendte bolden ind i feltet. Den var uden for Schmeichels rækkevidde, og Frederic Guilbert fik med en lang tå sendt bolden i mål til 1-0 til gæsterne.

Det var tæt på at blive 2-0 fire minutter før pausen, da Jack Grealish tog et frispark for Villa. Bolden blev sendt ind i Leicesters felt, og her var Villas forsvarsspiller Ezri Konsa gået med frem, og han hamrede bolden på overliggeren med et hovedstød.

Leicester gik dog til pause nede med blot 0-1, og derfor skulle der jages i anden halvleg.

Villa holdt dog stand indtil et kvarter før tid, da et boldtab blev optakten til Leicesters udligning.

Hjemmeholdets Kelechi Iheanacho brød igennem efter en omstilling og bevarede både balancen og overblikket i høj fart og sparkede bolden i mål til 1-1.

Seks minutter senere hamrede Jamie Vardy bolden i sidenettet, og Villa var ved at være møre, men holdet fra den tunge ende i Premier League sled sig til et godt udgangspunkt for returkampen.

Tirsdag vandt Manchester City med 3-1 på udebane mod Manchester United i den anden semifinale.

City og United spiller returkamp 29. januar, mens finalen spilles på Wembley 1. marts.

Se også: Solskjær minder om PSG-mirakel efter nedtur

Se også: Schmeichels Leicester trækker danskerklub

Se også: Se den vilde kasse: Real booker finaleplads