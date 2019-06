Lindegaard revser Schmeichel: - Mød aldrig dine idoler

I 2010 overraskede Anders Lindegaard alt og alle, da han pludselig befandt sig på toppen af engelsk fodbold efter sit skifte til storklubben Manchester United.

Danskeren havde gjort karriere i norske Aalesund, og pludselig kæmpede han tjansen som førstekeeper i den engelske mastodont.

Netop i United havde den tidligere landsholdskeeper Peter Schmeichel siddet tungt på målmandstronen i en årrække, så da Lindegaard var på vej til klubben, ringede engelske journalister helt naturligt til den gamle kending for at høre hans vurdering af den nye dansker.

- Jeg tror ikke på, at han er den målmand, som United leder efter, lød den benhårde vurdering fra Schmeichel overfor Manchester Evening News.

Og det er måske det, Lindegaard husker den dag i dag.

I et større interview med London Evening Standard skyder Lindegaard i hvert fald med skarpt mod Schmeichel.



- Peter var en stor inspiration for mig, da jeg var knægt. Han var en af grundene til, at jeg gerne ville være målmand. Jeg har stort respekt for alt, hvad han opnåede. I fodboldverden.

- Han skyldte mig aldrig noget og var ingen støtte for mig, da jeg kom til England. Det er sandt, hvad de siger: Mød aldrig dine idoler, lyder det fra Lindegaard, der i øjeblikket er uden klub.

Peter Schmeichel havde ikke meget fidus til Lindegaard. Foto: Mogens Flindt

Hjemsøgt

I en periode lignede det, at Lindegaard rent faktisk kunne blive nyt førstevalg i United på bekostning af den dyrt indkøbte David de Gea. Men en skade ødelagde momentum for danskeren.

- Min første sæson sluttede for mig, da min ankel sat fast i en træningsdukke til træning. Jeg græd som et lille barn, da det skete. Det er en skade, der vil hjemsøge mig i min grav. Jeg var ude i seks måneder, og David storspillede, siger Lindegaard.

Danskeren stoppede i United i 2015 efter at have været fuldtidsreserve i flere år. Turen gik uden succes til West Bromwich, inden han fik spilletid i Preston på et lejeophold i den næstbedst engelske række. Siden da skiftede han til Burnley - igen i en reserverolle - inden kontrakten løb ud denne sommer.

Fremtiden er altså endnu uvis for danskeren. Èn ting er dog sikker.

Han ringer næppe til Peter Schmeichel for gode råd.

