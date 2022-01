Liverpool booker finale mod Chelsea

I en tempofyldt og intens kamp lykkedes det Liverpool at sejre med 2-0 ude over Arsenal og dermed sikre sig billet til finalen i Liga Cuppen.

Over to kampe udgjorde Liverpool-angriberen Diogo Jotas to scoringer forskellen mellem de to engelske fodboldmandskaber.

Den første kamp i Liverpool var endt 0-0, og generelt havde holdene svært ved at score mål mod hinanden.

Diogo Jota var i strålende spillehumør og den afgørende faktor mod Arsenal torsdag aften.

I finalen skal Liverpool nu møde Chelsea, der besejrede Tottenham i den anden semifinale.

Efter 19 minutter slog Diogo Jota til første gang, da han modtog en aflevering fra backen Trent Alexander-Arnold.

Portugiseren tog et par gode træk fra venstre og ind mod midten af banen, inden han fladt sparkede bolden forbi Aaron Ramsdale i Arsenal-målet.

Arsenal havde også muligheder i første halvleg, og tættest på var angriberen Alexandre Lacazette med et frispark, der ramte overliggeren.

Efter lidt under en times spil var den indskiftede Liverpool-stopper Ibrahima Konate tæt på at heade Liverpool yderligere foran, men stolpen var i vejen.

Arsenals kantspiller Gabriel Martinelli havde mulighed for at udligne, men Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher var på plads og verfede bolden over mål.

Efter 79 minutter scorede Liverpool efter samme opskrift som åbningsmålet. Alexander-Arnold fandt Jota på kanten af offside, og angriberen tæmmede bolden med brystet og løftede den ind over Ramsdale.

I slutminutterne nåede Arsenals indskiftede midtbanespiller Thomas Partey at rage to gule kort til sig.

Partey har dermed haft nogle tunge dage. Sammen med Ghana røg Partey tirsdag skuffende ud af Africa Cup of Nations allerede efter det indledende gruppespil.