Liverpool i finalen efter giga-drop

Drømmen om det umulige lever for Liverpool FC.

Lørdag eftermiddag ekspederede The Reds rivalerne fra Manchester City ud af FA Cup'ens semifinale og har stadig chancen for at vinde The Quadruple - mesterskab, FA Cup, Liga Cup og Champions League.

3-2 vandt de, og det var fint nok. Det kunne Josep Guardiola ikke indvende noget imod. Især ikke efter de første 45 minutter, hvor Citys stjernehær fik læst og påskrevet, så det var pinligt.

Guardiola lagde ansigtet i hænderne undervejs, og det sagde alt! For City var i menneskehænder, og især reservekeeper Zack Steffen, der spiller pokalfodbold i denne sæson i stedet for Ederson, fik vist, hvorfor han ikke får noget som helst i Premier League.

Af grunde, vi glæder os til at høre, undlod han at sparke bolden væk, da han fik en tilbagelægning. Han MÅ have set Sadio Mané komme spænende ind i feltet, alligevel undlod amerikaneren at høvle bolden ud af kommunen. Og så gled Mané ned og ramte bolden, så det hoppede i mål.

Det var til 2-0.

Da havde Ibrahima Konaté scoret på hovedstød. Og Mané rundede siden halvlegen af med en mesterlig helflugter fra kanten af feltet. Denne gang var Steffen dog chanceløs.

Guardiola fik ansigtet op igen og skældt ud i omklædningsrummet. Jack Grealish reducerede kort efter pausen, men vejen til finalen syntes uendeligt lang.

Netop som de 90 minutter var gået, lykkedes det Bernardo Silva at reducere yderligere på godt forarbejde af Riyad Mahrez, og minsandten om ikke det nær var endt uafgjort.

City producerede på forunderlig vis tre chancer i de efterfølgende hektiske minutter. Men det løb ud i sandet for Guardiolas tropper, der dermed 'kun' har chancen for at vinde mesterskab og Champions League...

I finalen møder Liverpool enten Chelsea eller Crystal Palace, der mødes i den anden semifinale søndag.

Og så lige tilbage til Liverpools mulighed for at vinde de fire turneringer i samme sæson: Intet andet hold har gjort det før i de store ligaer.

Jock Steins legendariske Celtic-mandskab gjorde det dog i 66-67-sæsonen med skotsk mesterskab, pokal og liga-pokal samt sejr i Mesterholdenes Europa Cup.