Liverpool-komet bliver derby-matchvinder med drømmekasse

Et ungt og reservespækket Liverpool-mandskab var søndag for stor en mundfuld for Everton i FA Cuppen.

Selv om Carlo Ancelotti havde sendt sine bedste spillere på banen, lykkedes det ikke at slå Liverpool på Anfield i Merseyside-derbyet, der endte med en 1-0-sejr til hjemmeholdet efter en imponerende scoring af 18-årige Curtis Jones.

Dermed er Jürgen Klopps mandskab klar til 16.-delsfinalerne i den engelske pokalturnering.

Selv om Liverpool-mandskabet bestod af sædvanlige reserver og ungdomsspillere, havde Everton svært ved for alvor at tage teten i første halvleg.

Når gæsterne endelig fik sat nogle angreb sammen, lykkedes det ganske vist at komme til et par store muligheder.

Desværre for Everton endte afslutningerne altid enten i Liverpool-keeper Adrians hænder eller fødder, så spanieren nemt kunne afværge.

Kort før pausen begyndte hjemmeholdet at vise tænder, men stillingen ved pausen var den samme som ved kampstart.

Liverpool fortsatte de gode tendenser i anden halvleg, og frustrationerne begyndte at vise sig blandt Everton-spillerne.

Med cirka 20 minutter tilbage kastede 18-årige Curtis Jones så en spand kold vand i hovedet på de blåklædte lokalrivaler, da den unge Liverpool-midtbanespiller med en perle af en afslutning gjorde det til 1-0.

Jones modtog bolden på kanten af feltet, lagde den til rette for højrefoden og krøllede den op i det lange hjørne uden for Jordan Pickfords rækkevidde.

Målet sendte Everton frem på banen, men spillet hang bare ikke sammen. Upræcise afleveringer og klodsede fejl satte gang på gang en stopper for jagten på den udlignende scoring.

Til sidst kunne Liverpool køre den smalle sejr i hus.

