Liverpool snød sig selv mod bundholdet

Liverpool ejede bolden – men målnæserne var forkølede, da topholdet mødte bundholdet West Bromwich på Anfield. Gæsterne var spillet helt af brættet inden pausen, og Liverpools føring på 1-0 var alt for lille målt på spil.

Men det er måltavlen, der tæller, og det lykkedes i det 82. minut Sami Ajayi at heade bolden mod trekanten, da han nærmest kravlede op ad en Liverpool-forsvarer og trykkede sig selv til tops. Bolden ramte stangen og skruede ind forbi uheldig Allison til 1-1.

Det er det, man kalder charmen ved fodbold!

På vej ud i floden

Det startede helt forfærdeligt. Redningsmanden ’Big Sam’ Allardyce kom til Anfield, kørte bus, anhænger og hele pivtøjet ind på grønsværen og påstod, at West Bromwich stillede op i en klassisk 4-4-2 opstilling.

Det lignede mere 6-4-0! Gæsterne stod så dybt, at et skridt baglæns – og de ville ryge ud i den mudrede Mersey flod…

Sadio Mané jubler efter sin scoring til 1-0. Foto: Clive Brunskill/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var top mod bund. Bund med stort B! Sam Allardyce blev hentet ind lige før jul for at se, om den 66-årige manager kunne rive et par mirakler ud af ærmerne for et bundhold, der kun har samlet syv point i sæsonen og MÅ drøne ud af ligaen. Hvis der er retfærdighed til i forhold til, hvordan holdet stillede på job søndag aften.

Hjemmeholdet spillede nærmest indendørs fodbold mod gæsterne, som fra start virkede ufatteligt usikre centralt – men alligevel formåede at ride stormen af i den forstand, at de kun var bagud 0-1 ved pausen. Liverpool var tæt på flere gange, men der manglede hele tiden et par centimeter i at score yderligere – og sikre roen på Anfield.

Sadio Mané ramte plet, da han elegant i det 12. minut brysttæmmede Joel Matips aflevering op midt i banen og iskoldt hakkede Liverpool i front. Mané var i det hele taget i fornemt humør ligesom Andy Robertson, der huserede overalt på venstre flanke.

Slendrian og smøl

Trods massivt spilovertag – Liverpool ejede bolden 84 pct. af tiden før pausen – ’lykkedes’ det dog kun at producere et forsøg på mål ud af ti skud . Det virkede faktisk som, om de lod sig lulle i søvn, mens spillerne stod og spillede rundt og rundt og rundt…

Det fortsatte med slendrian og smøl i anden halvleg, og Jürgen Klopp demonstrerede højlydt sin utilfredshed som en spruttende nytårsraket på en aften, hvor ligaens tophold burde have været i stand til at sætte nummer næstsidste eftertrykkeligt på plads.

Liverpool mistede undervejs Joel Matip med noget, der lignede en lyskeskade, da West Bromwich kom i en af flere omstillinger efter pausen. Liverpool havde problemer med at skabe chancer, og 1-0 kan jo være en nervøs føring mod en underdog, der pludselig lugter blod.

Sam Allardyce luskede alvorligt ved sidelinjen med mundbindet monteret nede under hagen, mens Mohamed Salah og Co. broderede i én uendelighed, uden det blev sindssygt farligt – og tekniske fejl og boldtab gav faktisk de ellers bovlamme gæster noget, der mindede om kontrastød modsat. Gæsterne stillede såmænd to mand helt oppe ved midterlinjen i perioder…

20 minutter før tid fik Karlan Grant så den gyldne chance, da han på en lang bold frem totalt oversprintede Rhys Williams, der kom til at ligne en giraf på skovtur. Grant fyrede af, men Allison reddede ærterne for værterne – den chance var kolossal!

Udligningen satte naturligvis gæsterne under massivt pres, men det forblev brødløs kunst. Og hatten af for gæsterne, der spillede de to mest forskellige halvlege set i nyere tid.

