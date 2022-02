Liverpools plan om at købe Carvalho falder til jorden

Liverpools plan om at købe Fabio Carvalho fra Fulham er faldet til jorden, efter at klubben løb tør for tid på den sidste dag af vinterens transfervindue.

Det skriver Sky Sports.

Den portugisiskfødte Fabio Carvalho har seks måneder tilbage af sin kontrakt med Fulham.

De to klubber var derfor enige om, at Liverpool skulle købe den 19-årige midtbanespiller af Fulham for derefter at udleje ham tilbage til London-klubben frem til sommer.

Fulham, der spiller i den næstbedste engelske række, Championship, havde insisteret på både en betydelig transfersum for Carvalho, og at angriberen skulle forblive i klubben resten af sæsonen.

Det så ud til, at Liverpool havde opfyldt begge disse krav, men i sidste ende var der altså ikke tid nok til at gennemføre Carvalhos skifte til Anfield og hans midlertidige skifte tilbage til Fulham inden deadline.

Den 19-årige Carvalho fik sin debut for Fulhams førstehold i sidste sæson og er siden blevet ved med at etablere sig med syv mål og fire assister i 18 Championship-kampe.

Så sent som i sidste uge sagde Fulham-manager Marco Silva, at han gerne så Carvalho blive i Fulham i mange år endnu.

- Fra dag ét har jeg forsøgt at beholde ham. Det er ikke overraskende, at flere klubber er interesseret i Fabio. Vi taler om en ung spiller med et stort talent, sagde Silva ifølge Sky Sports.

Liverpool ligger på andenpladsen i Premier League med 48 point efter 22 kampe. Manchester City ligger øverst i tabellen med 57 point efter 23 kampe.

Fulham ligger på førstepladsen i Championship og rykker altså sandsynligvis op i Premier League næste sæson.