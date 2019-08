Manager i opråb: - For nemt at sprede had

Tammy Abraham blev skurken, da Chelsea i midt ugen tabte den europæiske Super Cup til Liverpool.

Efterfølgende blev Abraham udsat for racistiske reaktioner på Twitter ifølge The Guardian.

Det fik organisationen Kick It Out der kæmper mod diskrimination og racisme i fodbold til at undersøge sagen nærmere.

Nu reagerer Chelsea-manager, Frank Lampard på sagen. Han forsvarer det unge stortalent, og han mener, det skal være sværere for folk at svine spillerne på de sociale medier.

- Det er ikke sjovt, når det bliver til had, for så går det udover dem, (spillerne, red.). Jeg taler ikke kun om Tammys situation. Det er for nemt at sprede had om dem på de sociale medier. Det er svært for spillerne. Det er det moderne liv. De er på de sociale medier. Jeg er bekymret for det, siger Lampard ifølge The Guardian, inden han tilføjer:

- Når det kommer til en og bliver smertefuldt, har vi et problem, som vi er nødt til at bekæmpe. Det er svært at sige og lade være at kigge på det.

Skal komme videre

Trods de mange kommentarer på de sociale medier vil Frank Lampard fortsat ikke tøve med at bruge Tammy Abraham, og han kan allerede komme i spil til søndagens kamp mod Leicester.

- Jeg tror, det er bedst for ham at komme videre. Han er en stærk dreng. Jeg vil støtte ham. Jeg prøver at være tæt på mine spillere. Når sådan noget som dette sker, er det det første, jeg gør.

- Hvis der er mere, han har brug for, vil klubben hundrede procent være bag ham, lyder det fra Chelsea-manageren.

Det er langt fra første gang, at der er opstået sager om racisme fra Chelsea-fans. I sidste sæson blev Manchester City-spilleren Raheem Sterling udsat for grove racistiske tilråd fra en Chelsea-fan. Det førte senere til en udelukkelse på livstid for fanen.

Chelsea møder søndag Leicester på hjemmebane i Premier League.

Se også: Overblik: Sådan går det danskerne i Premier League

Se også: Mourinho efter Lampard-debut: Chelsea-spil sat forkert op

Se også: Gylden chance til AC