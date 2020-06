Manchester City fuldender topkvartet i FA Cup-semier

FA Cup-semifinalerne bliver et festfyrværkeri af storkampe.

Som det sidste hold sikrede den forsvarende vinder af den store engelske pokalturnering, Manchester City, sig adgang til næstsidste etape med en 2-0-sejr over Newcastle søndag.

I semifinalen på Wembley skal Josep Guardiolas mandskab op mod Arsenal.

Den anden semifinale står mellem Manchester United og Chelsea.

På St. James' Park i Newcastle satte City sig totalt på opgøret fra start og var flere gange tæt på scoring, før Kevin De Bruyne omsatte et straffespark efter 37 minutter.

At det ikke blev til flere City-mål inden pausen, skyldtes primært uskarpe afslutninger.

Newcastle rørte kun sjældent bolden.

Manchester City er klar til semifinalen i den engelske FA Cup. Foto: Shaun Botterill / Ritzau Scanpix.

I anden halvleg prøvede Newcastle at presse højere oppe på banen i stedet for at forsvare med alle mand.

Det gav et mere afvekslende kampbillede - og en gigantchance for udligning til indskiftede Dwight Gayle, men på forunderlig vis lykkedes det ham at sparke bolden over et tomt mål fra kanten af det lille felt.

Kort efter scorede Raheem Sterling så til 2-0 efter et lynhurtigt angreb bag om Newcastle-presset.

Da var spillet 68 minutter.

Citys forsvarende pokalvindere så ud til at have et par gear mere, men det blev aldrig nødvendigt at tage dem i brug.

FA Cup-semifinalerne spilles ligesom finalen på Wembley.

