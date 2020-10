Manchester United køber brasiliansk back i Porto

Manchester United har købt nyt ind til forsvaret på transfervinduets sidste dag.

Alex Telles er blevet hentet til den engelske storklub fra Porto. Den brasilianske venstreback er blevet udstyret med en kontrakt, der gælder frem til sommeren 2024.

Det oplyser Manchester United på sin hjemmeside.

Telles' kontrakt indeholder en option, så den kan forlænges med yderligere et år.

Den 27-årige back nåede at spille for Porto i fire år efter sit skifte til klubben i 2016. Inden da var han udlejet til Inter i en enkelt sæson.

- Han er en spiller, vi har fulgt i noget tid, og hans præstationer over de seneste par år er lige præcis det, vi leder efter, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær på klubbens hjemmeside.

- Alex har kvaliteterne, både som spiller og som menneske, som vi gerne vil have her i Manchester United.

Alex Telles har en fortid i blandt andre Galatasaray og Inter. (Arkivfoto) Foto: Pedro Nunes/Reuters

Alex Telles har tidligere spillet for Galatasaray samt Gremio og Juventude i hjemlandet.

På det brasilianske landshold er det blevet til en enkelt optræden i marts sidste år.

- At komme til en klub med så meget prestige som Manchester United er en kæmpe ære. Man skal arbejde hårdt for at komme til sådan et sted i ens karriere, og nu hvor jeg er kommet til denne klub, lover jeg at give alt for at blive en succes, siger Telles.

I sin tid som Porto-spiller lavede han 26 mål og 57 assister i 195 kampe.