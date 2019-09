Manchester United tæt på pokal-fiasko

Tirsdag blamerede Tottenham sig ved at ryge ud af EFL Cup efter straffesparkskonkurrence mod et hold fra den fjerdebedste række. Onsdag var Manchester United tæt på at gøre det samme mod et lavt rangeret hold.

Det lykkedes dog for United at besejre Rochdale fra League 1, Englands tredjebedste række, efter straffesparkskonkurrence. Den sluttede 5-3 til United.

Dermed er United klar til ottendedelsfinalen i EFL Cup, også kendt som Carabao Cup.

I en kamp med talrige United-afslutninger skulle man nemlig helt frem til opgørets 68. minut, før den 17-årige Mason Greenwood åbnede scoringen.

Mason Greenwood bragte Manchester United på 1-0. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Teenageren fik chancen fra start i angrebet og takkede for tilliden ved at score til 1-0.

Efter et mønsterangreb fik han bolden i feltet, og han sendte resolut bolden i mål til United-føring mod holdet fra League 1.

Så regnede man med, at United ville køre sejren sikkert hjem, men nej. Et kvarter før tid sov United-forsvaret, så Luke Matheson kunne halvflugte udligningen i nettet.

16-årige Callum Camps (th) udlignede højst overraskende for Rochdale. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Trods flere United-chancer blev der ikke scoret yderligere, og så fortsatte man direkte til straffesparkskonkurrence.

Her scorede United på alle fem forsøg, mens Rochdale missede det andet spark.

De øvrige Premier League-topklubber havde ingen problemer med at spille sig videre til ottendedelsfinalerne.

Liverpool vandt på udebane med 2-0 over Milton Keynes Dons.

Fem minutter før pausen blev Jürgen Klopps mandskab sat i gang af en James Milner-scoring, og midtvejs i anden halvleg fordoblede Ki-Jana Hoever føringen.

Hjemme på Stamford Bridge vandt Chelsea overbevisende med 7-1 over Grimsby.

Allerede efter seks minutter var stillingen 2-0 efter Ross Barkley og Michy Batshuayis tidlige scoringer.

18 minutter var spillet, da udeholdet fik nyt håb ved Matthew Greens reducering, men kort inden pausen var Chelsea atter foran med to mål, da Pedro Rodríguez udnyttede et straffespark.

Ti minutter efter pausen sørgede Kurt Zouma til 4-1. I slutningen gik udeholdet helt i opløsning, da Chelsea scorede tre gange inden for de sidste ni minutter.

Reece James, Michy Batshuayi og Callum Hudson-Odoi stod for målene.

