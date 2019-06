Maradonas skøre forslag: Gør mig til United-manager

For tiden render Diego Maradona rundt i Mexico, hvor han træner Dorados i den næstbedste fodboldrække.

Alligevel er han overbevist om, at han kan føre Manchester United tilbage til fordums styrke.

- Hvis Manchester United mangler en træner, er jeg den rette mand, siger han til FourFourTwo.

- Jeg ved, at de ville sælge mange trøjer verden over, men de er også nødt til at vinde trofæer. Det kan jeg gøre for dem, fortsætter argentineren.

Samtidig langer Maradona ud efter Paul Pogba, som ikke arbejder hårdt nok, mens han også mindes kvartfinalen i Pokalvindernes Europa Cup i 1983/84 på Old Trafford, hvor argentineren med FC Barcelona tabte 3-0 - og stemningen var fantastisk.

Derfor har han også engang haft en forkærlighed for djævlene.

- Manchester United var mit engelske favorithold i lang tid. Så mange fantastiske spillere og et godt hold under Alex Ferguson.

- Men nu er jeg nødt til at sige Manchester City. Jeg ved, at man ikke gør sådan, men det er på grund af Agüero, fortæller Maradona om sin tidligere svigersøn, der er far til Maradonas barnebarn.

Manchester United sluttede på Premier Leagues sjetteplads i Ole Gunnar Solskjærs første sæson som manager.

