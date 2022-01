Marcondes sprudler og scorer hattrick i sjælden optræden

Emiliano Marcondes får ikke meget spilletid i den næstbedste engelske fodboldrække, så han må gribe chancen, når Bournemouth spiller pokalkampe, og det gjorde han i den grad lørdag.

Den tidligere FC Midtjylland- og FC Nordsjælland-spiller scorede hele tre gange og sørgede dermed for, at Bournemouth slog Yeovil Town med 3-1 i FA Cuppen.

Mens Philip Billing slet ikke var i kamptruppen, startede Emiliano Marcondes inde, og efter 19 minutter var han på pletten første gang.

Efter et aggressivt dybdeløb modtog Marcondes en høj aflevering, som han tog ned og plaffede i netmaskerne med en flad afslutning helt ude ved stolpen.

Lige før pausefløjt løb han igen dybt, og igen modtog han en god aflevering. Denne gang blev den sendt fladt afsted til danskeren i højre side af feltet, hvorfra han med et hårdt spark udplacerede Yeovil-keeperen.

Yeovil reducerede kort inde i anden halvleg, men efter 70 minutter stod Marcondes på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. En ripost landede lige for fødderne af ham, og han kunne let sende bolden over stregen til 3-1.

Emiliano Marcondes skiftede fra Brentford til Bournemouth forud for denne sæson, og da han i sæsonens første kamp i den næstbedste engelske række, Championship, scorede for West Bromwich, så det lyst ud.

Offensivspilleren fik i alt fem kampe fra start, inden han efter landskampspausen i september blev sendt på bænken.

Med undtagelse af et enkelt indhop på seks minutter blev han siddende derude i næsten tre måneder, inden han igen fik nogle indhop og en enkelt startplads.

Bournemouth fører den næstbedste engelske række og ligger lunt i svinget til oprykning til Premier League.

Måske derfor er cheftræner Scott Parker ikke meget for at skifte ud i sin startopstilling. Nu er Marcondes imidlertid sværere at komme udenom.