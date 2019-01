Mareridt-træner mobber ungdomsspiller: 'Mor, få mig væk herfra'

Et forældrepar har indgivet en officiel klage over ungdomstræner i Cardiff og tidligere landsholdsprofil, Craig Bellamy

Da walisiske Craig Bellamy turnerede rundt på alverdens fodboldbaner, var det ikke usædvanligt, at han trak de store overskrifter. På godt og ondt.

Og nu er den gal igen. Manden, der til dagligt træner Cardiff Citys u-18-hold, bliver nemlig anklaget for at have mobbet og skræmt en engelsk ungdomsspiller i sådan en grad, at denne nu træner med en anden klub.

Det rapporterer Sportsmail, der har talt med den drengens forældre, som har sendt en officiel klage til klubben.

'Det første år elskede han at være der. Han elskede drengene og trænerne. Men så snart Bellamy ankom, trak en sky indover stedet,' fortæller forældrene til spilleren Alfie Madden i en mail til mediet og fortsætter.

'I Alfies andet år ønskede han ikke at blive i klubben. Han sagde, 'mor, få mig væk herfra.''

Kammerater i krig: Når venner bliver fjender

Anti-engelsk

Angiveligt skulle den walisiske Bellamy gentagende gange have ytret anti-engelske bemærkninger og udført anti-engelske fagter.

Helt konkret er der blandt andet tale om, at træneren skulle have slukket for den engelske nationalmelodi, 'God Save The Queen', da ungdomsholdet så landskamp sammen.

Bellamy, der er vokset op i Cardiff, skulle ifølge avisen inden en kamp mod Bristol City have sagt, at han hader den walisiske by Swansea, men foragter Bristol endnu mere, 'fordi de er engelske.'

Derudover er Bellamys tone ofte aggressiv, og han har humørsvingninger, der gør teenagerne utilpasse. Særligt når den tidligere landsholdprofil trækker i støvlerne og går med på træningsbanen.

Ikke første gang

I skrivende stund er det op til klubbens administrerende direktør, Ken Choo, at afgøre, hvordan man skal håndtere sagen.

Bellamy selv er ikke vendt tilbage på Sportsmails henvendelser.

Det er ikke første gang, at Bellamy er i pressens søgelys. For nyligt udgav tidligere holdkammerat og Liverpool-spiller John Arne Riise en bog, hvor han i detaljer beretter om, hvordan han blev slået med en golfkølle af Bellamy. Den historie kan du læser her.

