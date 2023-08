Medie: Aftale på plads - skal til Italien

Meget tyder på, at den tidligere FC København-spiller Victor Kristiansen er fortid i Leicester

Der var lagt op til en lovende fremtid, da Victor Kristiansen i januar skrev kontrakt med Leicester frem til 2028 til en værdi af 120 millioner kroner.

Men nu er den tidligere FCK-spiller på vej videre.

Transferjournalisten Fabrizio Romano skriver således på det sociale medie X, at italienske Bologna lejer Victor Kristiansen med en købsoption, der indebærer en fireårig kontrakt.

Danskeren står over for et lægetjek de kommende dage, skriver Fabrizio Romano.

Viktor Kristiansen og Leicester rykkede ud af Premier League. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Engelsk nedtur

Da Victor Kristiansen i januar skiftede til Leicester, spillede klubben i Premier League. Siden rykkede de tidligere engelske mestre ned i Championship og fyrede træner Brendan Rodgers, der havde et godt øje til 'VK'.

Siden har det været tydeligt, at Victor Kristiansen ikke er en del af den nye træner Enzo Marescas planer. For i løbet af de tre første spillerunder i Championship er det blevet til lige nøjagtig nul minutters spilletid for den danske venstre back.

Der har dog været bred interesse for det danske stortalent. Transferjournalisten Gianluca di Marzio har også berettet om interesse fra Lazio.

Men nu tyder det altså på, at Victor Kristiansens fremtid er på plads.

Og det kommer til altså til at foregå i Bologna.

