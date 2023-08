Medie: Chelsea jagter Schmeichel

Ifølge The Guardian er selveste Chelsea på jagt efter danske Kasper Schmeichel

Der kan være en vild udvikling under opsejling i Kasper Schmeichels karriere.

Målmanden er sat af i sin franske klub Nice, og spekulationerne har været mange om, hvor landsholdskeeperen skal fortsætte sin karriere.

Men hvis man skal tro den engelske avis The Guardian, er selveste Chelsea ude med krogen efter Schmeichel.

London-klubben er netop i færd med at skippe deres spanske målmand, Kepa Arrizabalaga, afsted til Real Madrid, og er på jagt efter en erstatning.

Derudover har Chelsea også solgt den senegalesiske målmand Edouard Mendy til Saudi-Arabien.

Det efterlader blot nyindkøbet Robert Sánchez tilbage i klubben, som sandsynligvis kommer til at spille Premier League-kampen mod Liverpool søndag.

Men Chelsea vil angiveligt forstærke sig yderligere, og måske kan Sánchez ende med at få dansk konkurrence.

Man må dermed antage, at det bliver sværere for danske Superliga-klubber som FC København at hente den danske keeper, hvis holdet sælger polske Kamil Grabara.

Netop FC København kan du se spille Champions League-kvalifikation mod Sparta Prag på vores frekvenser, når vi sender kampen.

Du kan købe adgang til kampen her.