Medie: Trak sig før finale - holdkammerater chokerede

Det var Andreas Christensen selv, der havde besluttet, at han ikke skulle deltage i lørdagens FA Cup-finale.

Det mener den britiske avis The Guardian at vide.

Ifølge avisen havde den danske forsvarsspiller følt sig utilpas i ugen op til den store kamp på Wembley, som Chelsea tabte til Liverpool efter en straffesparkskonkurrence.

Christensen skulle selv have sagt til Chelsea-træner Thomas Tuchel, at han ikke var i stand til at spille.

Danskeren startede inde, da Chelsea om onsdagen - altså tre dage før FA Cup-finalen - mødte Leeds i Premier League.

Andreas Christensens kontrakt med Chelsea udløber efter denne sæson. Foto: David Klein/Reuters

Thomas Tuchel nævnte i forbindelse med finalen ikke noget om, hvorfor Christensen, som ikke var blevet meldt skadet, slet ikke var en del af Chelseas trup.

Ifølge The Guardian var danskerens holdkammerater 'chokerede og forvirrede' over, at Christensen havde forladt holdets hotel før finalen.

Danskerens kontrakt med Chelsea udløber efter indeværende sæson, og skal man tro rygtebørsen, kan Christensen inden længe kalde sig FC Barcelona-spiller.

Thomas Tuchel har tidligere i sæsonen sagt, at han havde udeladt Christensen fra Chelseas trup i forbindelse med kampe på grund af danskerens kontraktsituation. Men det var altså angiveligt ikke derfor, at midterforsvareren ikke var med i lørdagens FA Cup-finale.

Chelsea tabte pokalfinalen.

