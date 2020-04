Medie: Truppens bedst betalte nægter lønnedgang

Selv om han tjener næsten 3 millioner om ugen, er Mesut Özil en af tre spillere, der nægter at gå ned i løn hos Arsenal. Resten har accepteret en midlertidig lønnedgang på 12,5 procent

Arsenals spillere har accepteret en midlertidig lønreduktion på 12,5 procent.

Det sker efter aftale mellem klubben og spillerne i fællesskab på grund af coronavirussens udbrud og konsekvenser for fodbolden i England.

Lige bortset fra tre spillere i truppen, der ikke har ville gå med på aftalen, skriver The Mirror.

En af dem er Mesut Özil, der er truppens bedst betalte med en ugeløn på 350.000 pund eller knap og nap tre millioner danske kroner.

Den 31-årige offensive profil skulle eftersigende have fortalt, at han måske er villig til en lønreduktion, når coronavirussens finansielle følger står mere klart, men at han ikke vil tage en så drastisk beslutning allerede nu.

Mesut Özils agent, Dr. Erkut Sogut, har ikke ville udtale sig efter Arsenals pressemeddelelse herom, men sagde tidligere på måneden:

- Lønudskydelse er en mulighed, men ikke at acceptere en lønreduktion nu, når klubberne måske stadig kommer til at tjene det samme som sidste år.

- Hvad coronavirussen kommer til at få af betydning for klubbernes økonomi, kan vi se om tre til seks måneder, men vi kan ikke se det i dag, fortalte Mesut Özils agent, Dr. Erkut Sogut.

Alt har ikke været lutter lagkage for Mesut Özil i Arsenal. Her er han utilfreds med at blive skiftet ud da The Gunners hjemme tabte til Manchester City med 3-0. Foto: John Sibley/REUTERS/Ritzau Scanpix

Tilbagebetaling ved succes

Arsenal er den første klub i Premier League til at opnå en aftale med sine spillere om en fælles lønreduktion.

De nye kontraktvilkår med en lønnedgang på 12,5 procent vil gælde indtil marts næste år og vil straks træde i kraft.

Der er dog også mulighed for, at spillerne selv kan få positiv indflydelse på deres lønseddel, hvis de opnår nogle sportslige mål på grønsværen.

The Gunners vil tilbagebetale hele lønreduktionen, hvis det skulle lykkedes spillerne at kvalificere holdet til Champions League i denne sæson eller næste.

Spillerne vil ligeledes have mulighed for at få udbetalt en bonus på 100.000 pund, hvis kvalificering skulle lykkedes.

Enhver spiller, der bliver solgt til en anden klub med profit, vil få deres lønreduktion tilbagebetalt.

Hvis de opnår kvalificering til Europa League, vil spillerne i truppen få tilbagebetalt 7,5 procent af lønreduktionen.

Uden kvalificering til europæiske turneringer vil spillerne ikke få nogle penge retur.

Arsenal spillerne kommer selv til at få indflydelse på, hvor stor deres lønreduktion kommer til være. Hvis de opnår klubbens sportslige ambition om at spille Champions League, vil de få hele lønreduktionen retur. Foto: Paul Childs/REUTERS/Ritzau Scanpix

Nødvendigt i en svær tid

Arsenal-manager, Mikel Arteta, skulle eftersigende have spillet en stor rolle i forhandlingerne med spillerne. Han har sammen med 14 andre medarbejdere i klubben accepteret en lønnedgang på 30 procent.

Arsenal udsendte i forbindelse med lønreduktionen en pressemeddelelse på deres hjemmeside.

- Vi kan med glæde meddele, at vi er nået til enighed med vores spillere og trænere om en lønreduktion for at hjælpe klubben i disse kritiske tider.

- Aftalen er indgået med en forventning om at 2019/2020 sæsonen vil blive spillet færdigt, og at vi vil modtage de forventede tv-penge.

- Besparelserne vil hjælpe med at dække nogle af de financielle risici, vi har denne sæson med vores indtjening på kampdage og kommercielle indtægter, skriver Arsenal blandt andet på deres hjemmeside.

Klubben takker desuden deres spillere for at stå sammen i disse svære tider, som klubben kalder nogle af de sværeste i deres 134-årige lange historie.

De har ikke ville udtale sig om Mesut Özil og hans to holdkammeraters nej tak til aftalen, da de anser det som værende private forhold.

Tyske Mesut Özil kom til Arsenal fra Real Madrid tilbage i 2013.

Han har spillet 237 kampe og scoret 44 mål indtil nu for The Gunners.

Arsenals træner, Mikel Arteta, har sammen med resten af sit trænerteam accepteret en lønreduktion på 30 procent. Foto: David Klein/REUTERS/Ritzau Scanpix

