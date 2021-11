Medier: Solskjær er færdig som manager for Manchester United

Ifølge flere britiske medier har bestyrelsen for Manchester United på et hasteindkaldt møde lørdag aften besluttet at skille sig af med Ole Gunnar Solskjær som klubbens manager.

Det skriver aviserne The Guardian, The Times og Manchester Evening News. Oplysningen er ikke bekræftet af klubben eller Solskjær.

Bestyrelsen blev indkaldt til et ekstraordinært møde lørdag aften, efter at Solskjærs hold havde tabt lørdagens Premier League-kamp mod Watford med 1-4.

Det tidligere tophold har været inde i en dårlig stime den seneste tid med nederlag på hjemmebane til blandt andet ærkerivalerne Liverpool og Manchester City, og det har øget presset på den 48-årige Solskjær, der har haft jobbet som manager siden slutningen af 2018.

Manchester United har tabt fem af sine syv seneste kampe i Premier League, og efter sæsonens hidtil 12 kampe er holdet 12 point efter Chelsea på førstepladsen.

Ifølge de tre medier vil Manchester United offentliggøre beslutningen, når parterne er blevet enige om betingelserne for at ophæve Solskjærs kontrakt før tid.

Undskyld eller farvel? Ole Gunnar Solskjær sendte en hilsen til Manchester United fans efter øretæven i Watford. Foto: IAN KINGTON/Ritzau Scanpix

The Times skriver, at klubben antager, at det vil koste 7,5 millioner pund. Det svarer til 66,5 millioner kroner.

Solskjær har gennem de seneste ugers kritik fra tilhængere og pressen fastholdt, at han er i stand til at få klubben på ret kurs igen.

- Jeg tror altid på mig selv. Selvfølgelig er det svært for os lige nu, sagde nordmanden efter det ydmygende nederlag til Watford.

Men han erkendte også, at første halvleg, hvor Watford bragte sig foran 2-0, var 'den dårligste, vi har spillet'.

Solskjær har før formået at modstå kritik i sin tid som manager, men efter store indkøb op til denne sæson af Jadon Sancho, Raphaël Varane og Cristiano Ronaldo var det forventningen, at Manchester United igen ville kunne spille med om mesterskabet.

Klubben vandt senest Premier League i 2013 med den legendariske Alex Ferguson ved roret.

I Ole Gunnar Solskjærs cirka tre år som manager er det ikke lykkedes for Manchester United at vinde et trofæ.

Ifølge avisen Manchester Evening News er det bestyrelsens hensigt at udpege den tidligere spiller Darren Fletcher som midlertidig afløser. Fletcher er aktuelt teknisk direktør i klubben.