Mourinho føler sig ramt

Det var en noget ensidig forestilling set udefra, da Manchester City uden større besvær slog José Mourinhos Tottenham med 3-0 i Premier League.

I kampens indledning var Tottenham dog en smule med og ramte stolpen ved Karry Kane.

Midtvejs i halvlegen fik City tilkendt et straffespark begået af Pierre-Emile Højbjerg. Danskeren var i duel med Ilkay Gündogan inde i feltet, hvor det så ud til, at begge spillere fik ramt hinandens ben.

Dommeren pegede dog på pletten, og Rodri gjorde det til 1-0.

Mourinho har historisk set ikke holdt sig tilbage fra at kritisere dommerne, men han valgte en mere spydig tilgang til rigtigheden i det dømte straffespark, som VAR også kiggede igennem.

- De fik et af de her moderne straffespark, jeg kalder dem moderne straffespark, som satte os i en svær situation, lyder det fra den portugisiske manager over for Sky Sports.

- Et moderne straffespark er et, hvor selv hvis berøringen er med en negl, så kan det blive et straffe. Det kommer an på modstanderen. For nogle berører du med en negl, og så er der straffe.

- VAR kan ikke modbevise det, for der er en berøring med tåen, neglen eller næsen. Du kan ikke benægte kontakten.

Mens Tottenham ikke kom til mange chancer, fortsatte Gündogan sin storform med to mål i kampen, så City holder et solidt forspring på syv point i toppen af Premier League.

