Mourinho fortsætter nedturen: Til grin under ishockey-kamp

Det har ikke været de sjoveste måneder for José Mourinho.

I december blev han fyret fra sit job i Manchester United, og siden da har portugiseren set Ole Gunnar Solskjær vende United-skuden med sejr efter sejr.

Som om det ikke var nok, så fortsatte nedturen for Mourinho mandag.

Denne gang i Rusland, hvor den nu forhenværende manager var hyret som en slags særlig gæst til ishockey-opgøret i Balashikha tæt ved Moskva mellem SKA og Avangard.

En af opgaverne bestod i - fra en rød løber - at kaste pucken og dermed sætte opgøret i gang, men som det fremgår af tv-klippet øverst i artiklen gik det ikke helt som planlagt.

Mourinho måtte efterfølgende hjælpes tilbage på benene af den russiske stjernespiller Pavel Datsyuk, men uheldet blev naturligvis foreviget på adskillige tilskueres mobiltelefoner.

Det er faktisk anden gang på relativt kort tid, at Mourinho formår at snuble i fuld offentlighed.

Forud for Englands Nations League-opgør mod Spanien forsøgte han at komme over et reb foran indgangen til Wembley Stadium med nogenlunde samme resultat.

Udover at kaste kampens første puck bestod Mourinhos arbejde for den russiske ishockey-klub også i at skrive autografer på fotografier af sig selv.

Det er en anelse uklart, hvorfor fodboldmanageren er særlig interessant for en russisk ishockey-klub, men det kan skyldes, at Mourinho blev brugt som ekspert på den statsstyrede russisk tv-station Russia Today under sommerens VM-slutrunde.

I januar var Mourinho desuden hyret som ekspert på beIN SPORTS i forbindelse med Asian Cup og Premier League-opgøret mellem Arsenal og Chelsea, så den detroniserede manager går trods alt ikke helt arbejdsløs.

Jorder Mourinho: - De borer jo kniven ind i ham

Se også: Mourinho bryder tavsheden: - Folk kan sige, jeg må være gal

Det forbudte skifte - derfor er ny AGF'er kontroversiel