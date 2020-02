Mourinho om den sidste tid: - Han var ikke den 'normale' Christian

José Mourinho overtog Tottenham efter fyringen af Mauricio Pochettino, og på Mourinhos første dag ved roret blev det klart for ham, at Christian Eriksen var fast besluttet på ikke at forlænge sin aftale.

Danskeren ville prøve noget nyt - senest ved kontraktudløb til sommer.

Som bekendt endte han med at skifte til Inter i det netop afsluttede transfervindue efter en halvsæson, hvor han havde fået sparsomt med spilletid.

- Christian fortalte mig, at han havde truffet sin beslutning, og at det ikke kunne ændres, siger Mourinho til The Guardian.

- Derfra prøvede jeg at bygge holdet op uden ham. Det var årsagen til, at jeg ikke brugte ham så mange gange.

- På samme tid vidste jeg, at Christian - trods begrænsningerne der altid er med en spiller i hans situation - ville forsøge at hjælpe holdet indtil sin sidste dag.

Mourinho fortæller, at der ikke var noget at gøre, da Eriksen havde besluttet sig for at skifte. Foto: Visionhaus/Getty Images/Ritzau Scanpix

Han gør det klart, at han gerne havde forlænget aftalen med Eriksen, men da den danske landsholdsspiller var klar i spyttet om sin fremtid, var det med at få det bedste ud af det.

- Hr. Levy (bestyrelsesformand Daniel Levy, red.) og jeg måtte håndtere situationen. Jeg havde en spiller uden stor motivation, men stadig en god professionel indstilling og respekt for klubben. Og hr. Levy, på forretningssiden, landede en fantastisk aftale med seks måneder tilbage af kontrakten, siger Mourinho.

Ifølge engelske og italienske medier betalte Inter i omegnen af 150 millioner kroner for at få Eriksen med det samme.

- Christian var en god fyr at have i omklædningsrummet - med de begrænsninger der er for en spiller, som vil væk.

- Men man kunne godt mærke i nogle kampe, at han ikke var den 'normale' Christian, tilføjer Mourinho.

Eriksen debuterede i midtugen for Inter, da han blev skiftet ind i en pokalkamp. Han nåede mere end 300 kampe for Tottenham gennem seks et halvt år.

