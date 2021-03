Mourinhos mareridt

Tottenham tabte først London-derbyet og satte siden en 2-0-føring over styr i Europa League. Taber José Mourinhos mandskab til Aston Villa søndag, vil mareridtsugen blive total

Det er bare en af de uger, som fans af Tottenham Hotspur ønsker at glemme. I lørdagens udgave af Daily Mail bruger avisen overskriften Tottenham Hurtspur.

Lørdagsudgaven af Daily Mail.

Den engelske avis spekulerer i, om ugen er den værste i Jose Mourinhos karriere. Søndag tabte Tottenham London-derbyet med 2-1 til Arsenal, og torsdag gik det helt galt i Europa League.

Premier League-klubben forsvarede forgæves en 2-0-føring fra første kamp i Zagreb, hvor Dinamo første tvang englænderne i forlænget spilletid og der satte triumf på, da Mislav Orsic fuldendte sit hattrick.

Dagens mand i Zagreb. Mislav Orsic scorede hattrick, da Dinamo slog Tottenham 3-0 torsdag aften. Foto: Antonio Bronic/Ritzau Scanpix

Efter kampen er odds på Jose Mourinho som næste trænerfyring i Premier League faldet så meget, at han nu er favorit til at blive næste i rækken af eks-trænere i den bedste engelske fodboldrække. Og spørgsmålet er, om han kan tåle et nederlag i søndagens kamp mod Aston Villa.

Han er selv klar til at give spillerne skylden.

- Jeg havde forventet en helt anden attitude i Zagrab, men den fandt vi ikke.

Søndag kunne Jose Mourinho se misundligt på Arsenals jubel efter slutfløjtet. Foto: Nick Potts/Ritzau Scanpix

Og så giver han Daily Mail ret i, at det har været en vanskelig uge.

- Helt sikkert. Det er en af de værste uger i min karriere, men jeg ved ikke, om det er den værste.

- Jeg har følt stor smerte i Europa, hvor jeg har tabt to Champions League-semifinaler på straffespark. Det gør ond, og måske bløder jeg stadig. Men med min passion for fodbold, og med min respekt for mit arbejde, så rører denne uge mig dybt. Og i dag har en dårlig følelse, siger han ifølge avisen.

