Mystisk udmelding: De taler sammen

Erling Braut Haaland til Manchester United.

En vild drøm for klubbens fans at få en af Europas hotte unge angrebstalenter til klubben - og langt fra utopi, hvis man tolker lidt på manager Ole Gunnar Solskjærs udtaleser på et pressemøde onsdag.

De to har en forhistorie sammen. Manchester United-manageren var nemlig træner for Molde, da Haaland spillede i den norske klub.

- Jeg holder kontakten med Erling, og det er fantastisk at se, hvilken spiller han er blevet. Lige nu er han Dortmund-spiller, men vi får at se, hvad der sker senere, sagde Solskjær på pressemødet inden Manchester Uniteds returopgør mod Real Sociedad i Europa League torsdag.

Ole Gunnar Solskjær var kryptisk på pressemødet onsdag. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Det fik journalisterne op af stolene, og der blev spurgt ind til kontakten mellem de to nordmænd.

- Jeg kan ikke tale mere om ham. Det vil være respektløst at sige mere, end at jeg kender ham, og at vi har kontakt, skriver Dagbladet.

Haaland-agent Mino Raiola udtalte tirsdag til BBC, at en af verdens største klubber har kig på Haaland.

- Der er ti klubber i verden, der har råd til ham - fire af dem er engelske, sagde Mino Raiola i interviewet.

Se eksperterne storrose norske Haaland efter landsholdsgennembrud mod Nordirland. Video: Discovery Networks.

