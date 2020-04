Nallerne væk: Historisk våbenhvile på vej

I de lavere rækker i England er der allerede over 10 klubber, der inden for kort tid kan ende i regulært livsfarlige økonomiske problemer som følge af corona-krisen.

I Premier League og The Championship er pengene noget større, men alligevel er krisen ganske alvorlig, og nu kan en historisk aftale være på vej imellem klubberne.

Kilder vil nemlig vide, at der bliver arbejdet på at underskrive en aftale mellem Premier League- og Championship-klubberne, der skal gøre det til forbudt land af lokke spillere fra hinanden med lønkroner midt i en tid, hvor netop lønnedgang er et våben mod at komme så smertefrit igennem krisen som muligt,

England er hårdt ramt af corona-virussen, og på trods af ganske strenge regler indført i samfundet er næsten 100.000 smittede og flere end 12.000 døde.

Håbet er dog fortsat at fodbold-ligaerne kan bliver genoptaget i løbet af maj måned, men våbenhvilen skal være med til at sikre, at pengestærke klubber ikke udnytter situationen, hvis krisen kommer til at vare længere tid.

En direktør fra en Championship-klub siger til Daily Mail.

- Vi kan ende med en situation, hvor klubber ender i strid med kontrakterne, og hvor spillerne kan sige, 'Godt, jeg skifter til et andet sted, medmindre du betaler mig.'



- For at forsøge at stoppe det har der allerede været forhandlinger i forhold til, at The Championship og Premier League-holdene underskriver en aftale, der sikrer, at man ikke kan drage fordel af krisen ved at hente hinandens spillere.

Stærkest i kampen om spillere vil Premier League-klubberne af naturlige årsager oftest stå, men våbenhvilen kan altså sikre, at de penge-svage klubber ikke behøver at frygte for, at de rigeste klubber plukket de bedste spillere ved at lokke med større lønninger midt i en krisetid.

Se også: - Det var et chok

Se også: Nu dropper de forhadt trick

Se også: Beskylder Solbakken for at bryde løfte