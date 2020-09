Nu kommer hun i fint selskab

Mens de fleste fodboldfans i England skeler til Josep Guardiola og dennes indkøb op til sæsonstart, har kollegaerne på Manchester Citys kvindehold fået tilgang af Alex Greenwood og Lucy Bronze.

To af Englands dygtigste spillere - og nyligt kårede vindere af Champions League med Olympique Lyon efter finalesejren i august over Pernille Harder og Wolfsburg.

Det er samtidig et bemærkelsesværdigt skifte for Greenwood, der dermed skriver kontrakt med sin femte engelske klub i karrieren. Hvor opholdet i Notts County ikke får ret mange til at løfte et øjenbryn, er det straks mere interessant at se på de øvrige tre klubber, hun har repræsenteret.

- Det er på tide med en ny udfordring efter at have oplevet så succesfuld en sæson sidste sæson. Man bliver afhængig, når man smager succes, og det vil jeg fortsætte med i City, siger hun med reference til opholdet i Lyon, der igen-igen vandt alt, de kom i nærheden af.

- Denne klub har altid imponeret med deres succes, hvordan de anskuer kvindefodbold og de spillere, de tiltrækker. Det er et miljø, jeg virkelig ser frem til at arbejde i, siger hun.

Og så opremser vi lige Alex Greenwoods karriereforløb:

2010-2014: Everton FC

2015: Notts County

2016-2018: Liverpool FC

2018-2019: Manchester United

2019-2020: Olympique Lyon

2020-?: Manchester City

På herresiden kender vi til folk som Paul Ince og Michael Owen, der har spillet for både United og Liverpool.

Denis Law, Peter Schmeichel, Carlos Tévez og Jane Ross er blandt dem, der har optrådt for både City og United.

Utrolige Livingstone

Nick Barmby, Kevin Sheedy, Steve McMahon og Abel Xavier er blandt dem, der har optrådt for både Everton og United.

Peter Beardsley kunne indtil i dag bryste sig af at være ene om at have repræsenteret både Liverpool, United og City. United nåede han vist kun en enkelt kamp for i 1982-83-sæsonen, mens føromtalte Lucy Bronze har spillet for både Everton, Liverpool og City, før hun drog til Lyon.

Men ingen har spillet for alle fire storklubber i det nordvestlige England.

George Livingstone kom dog tæt på for 100 år siden. Og faktisk mere end det.

Han nåede at være på kontrakt i alle fire storklubber i Manchester og Liverpool (om end han aldrig nåede en førsteholdskamp for Everton). Men han nåede mere end det. For skotske Livingsone spillede også for fem skotske klubber - heriblandt både Celtic og Rangers!

Det skete alt sammen 1901-1915. Han døde i øvrigt i 1950 - 73 år gammel. At han blev så gammel og ikke blev slået ihjel af en eller anden sur fodboldfan, er i virkeligheden den mest utrolige historie.

Nå, tilbage til nutiden.

27-årige Alex Greenwood har skrevet under på en treårig aftale med City.

