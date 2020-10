Nu mister han stjernen

Thomas Frank ser ud til at miste en af sine helt store stjerner i Brentford.

Kantspilleren Said Benrahma har i de seneste uge været rygtet til West Ham, og nu ser det ud til, at en handel også er meget tæt på. Ifølge Sky Sports er algerieren til lægetjek i Premier League-klubben torsdag eftermiddag.

West Ham og Said Benrahma skal være enige om en aftale, mens der også skal være enighed om en pris på 30 millioner pund - knap 243 millioner kroner - mellem klubberne.

Grunden til, at West Ham kan hente kantspilleren på nuværende tidspunkt, er, at engelske klubber kan handle indbyrdes indtil i morgen, fredag den 16. oktober. Dog kan klubberne ikke handle i klubber fra samme række.

I sidste sæson scorede Said Benrahma hele 17 mål, mens han lagde op til yderligere 10, og det er altså et stort tab for Brentford, der akkurat missede oprykning til Premier League i fjor.

Hvis Said Benrahma består lægetjekket og forlader Brentford, vil han ikke være den eneste stjerne til at gøre det denne sommer. Tidligere skiftede klubbens topscorer Ollie Watkins til Aston Villa i Premier League.