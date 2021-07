Nu tackler Boris: Ingen adgang for racister

Godt nok var hans politiske modstandere fra Labour først ude med kravet, men nu træder den engelske premierminister Boris Johnson under alle omstændigheder i karakter i forhold til den racisme, fodboldspillere udsættes for.

Under et møde i House of Commons sagde han onsdag eftermiddag, at regeringen ’tager praktiske skridt’ for at kunne udstede karantæne til den slags tapre tastaturkrigere.

- Hvis du er skyldig i online-racisme mod fodboldspillere, så skal du ikke komme til en fodboldkamp. Ingen ’hvis’er’ og ingen ’men’er’. Ingen undtagelser, ingen undskyldninger, lød det fra Boris Johnson ifølge BBC.

De har taget politikerne nogle dage at reagere på de racistiske udfald mod de tre sorte straffesparksskytter, Bukayo Saka, Jadon Sancho og Marcus Rashford, der ikke ramte plet for England i EM-finalen mod Italien.

En hetz, som især Rashford har reageret offentligt på.

Som reglerne er nu, er det ikke muligt at skride ind over den type racisme, så politikerne er nødt til at foretage en lovændring i forhold til den såkaldte ’Online Safety Bill’, et juridisk dokument, som regeringen har på vej for at beskytte online-ofre.

Boris Johnson og hans kone Carrie til EM-finale. Siden tog fodbold-hypen en ubehagelig drejning. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Johnson tilføjede, at store tech-selskaber som Twitter og Facebook vil få bøder for ikke at fjerne den slags indhold hurtigt fra deres platforme.

Tidligere på ugen har Facebook, der også ejer Instagram, sagt, at man forsøger, og at man også opmuntrer brugerne til at blokere den slags. Twitter har svaret på lignende vis og nævner, at man på et døgn slettede 1.000 tweets og blokerede en række konti, hvor det blev delt hadefuldt indhold.

Indimellem kan øvelsen være besværlig, fordi folk gemmer sig bag falske navne og profiler.

Også klubberne i Premier League er blevet enige om tiltag, der ultimativt skal kunne give livsvarig karantæne til online-racister, erfarer Daily Mail.

Læs i øvrigt Ekstra Bladets leder om 'den engelske syge' her.