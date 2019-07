Nu vil ny storklub have Christian Eriksen

Længe har Tottenham-danskeren Christian Eriksen blevet sat i forbindelse med et skifte til Real Madrid, og det kan da også sagtens være, han ender i den spanske hovedstad - bare hos rivalerne.

For ifølge det spanske medie Marca lurer Atletico Madrid på danskeren.

Avisen skriver, at Eriksen er på ønskelisten, men Real-rivalerne vil i første omgang hellere have fat i colombianske James Rodriguez.

Og det er kun, hvis en handel glipper, at Eriksen i så fald kan blive interessant for dem.

Rodriguez er tilbage i Real Madrid efter to års udlån hos Bayern München, og det er ret usikkert, at Real Madrid er villige til at sælge til rivalerne fra Atletico.

Her frygter man i hvert fald, at prisen vil blive skruet gevaldigt i vejret, og derfor har man også øje på Christian Eriksen s om en plan b.

Ifølge Marca har Eriksen ikke i sinde at forlænge sin kontrakt med Tottenham, der løber sommeren 2020, men i øjeblikket er danskeren med på Tottenhams træningstur i Asien, hvor han torsdag trænede alene grundet en skade.

Den spanske avis mener at vide, at de næste dage vil blive afgørende for at se, om det i sidste ende kan blive et match mellem Eriksen og Madrid.

Ikke Real - men Atletico.

