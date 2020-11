Ny mistanke - overfaldt to kvinder

Mens fodboldspilleren Ryan Giggs nyder legendestatus efter sin fornemme karriere hos Manchester United, så er waliserens temmelig offentlige privatliv helt anderledes plettet af skandaler.

Og ifølge den engelske tabloidavis The Sun er det ikke slut endnu.

Forleden kunne avisen fortælle, at Wales' landstræner var blevet anholdt på grund af mistanke om, at han havde overfaldet sin kæreste gennem tre år, Kate Grenville.

Ryan Giggs har afvist anklagerne, mens politiets efterforskning fortsætter.

Og ifølge The Sun bekræfter ordensmagten nu, at man undersøger overfald mod to kvinder - og ikke kun Grenville, som det hidtil har været beskrevet.

Udover mistanken om at have forvoldt egentlig fysisk skade på Kate Grenville undersøger politiet også, om han overfaldt en anden kvinde, der angiveligt er i familie med Grenville.

Begge kvinder er blevet afhørt af politiet, ligesom optagelser fra kropskameraer fra de betjente, som reagerede på anmeldelsen, skal gennemgåes.

Skænderiet, der ifølge Grenville eskalerede til vold, handlede ifølge The Sun om, at fodboldstjernens kæreste mistænkte flere tilfælde af utroskab.

Eksperten advarer: Hold dig fra målmaskine

Er det tilfældet, er det ikke første gang.

Således blev Ryan Giggs i 2016 skilt fra hustruen Stacey, da det kom frem, at han i otte år havde en affære med sin bror. Rhodri Giggs', kone, Natasha, som han også gjorde gravid.

Den skandale kostede både kontakten til store dele af familien, der tog den forsmåede Rhodris parti, ligesom det skal være årsagen til, at José Mourinho ikke ønskede ham som sin assistent, da portugiseren var træner i Manchester United.

Derfor er det også overraskende, at Ryan Giggs' far, Danny Wilson, tager sønnens parti.

Han har som meget af den nærmeste familie været uforsonlig overfor sit berømte afkom, men nu kommer farmand til undsætning.

- Ryan er en skørtejæger, men han er ikke voldelig, siger han.

Ryan Giggs og Kate Grenville mødte hinanden, mens hun var ansat hos Hotel Football, som Giggs er medejer af.

De viste sig sammen offentligt for første gang i 2018, men nu er forholdet fortid, og ifølge The Sun har hendes nærmeste sørget for at hente hendes ejendele i Giggs' palæ.

Mens det besluttes, om anklagerne skal ende i et retssag, er han midlertidigt sendt på orlov til de kommende tre landskampe.

Medie: Kan blive sendt på orlov