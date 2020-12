Chelsea havde tirsdag aften muligheden for at stryge op på en aktuel førsteplads i Premier League på bedre målscore end Tottenham og Liverpool, men Chelsea forpassede chancen.

Trods en føring i anden halvleg endte Chelsea med at tabe 1-2 i udekampen mod Wolverhampton. Det skete på et sejrsmål af Pedro Neto i tillægstiden.

Dermed ligger Chelsea i stedet på femtepladsen med 22 point, mens Tottenham og Liverpool begge har 25 og Leicester og Southampton har henholdsvis 24 og 23 point for en kamp færre.

Wolverhampton ligger nummer 9 med 20 point.

Potentielt kunne det have været et danskermøde, men Chelsea var uden Andreas Christensen, og Wolverhampton havde heller ikke Oskar Buur i truppen.

Chelsea havde overtaget i størstedelen af første halvleg, men de store chancer lod vente på sig.

Chelsea tabte skuffende ude mod Wolverhampton. Foto: Tim Keeton/Reuters

Kort før pausen var det dog meget tæt på en Chelsea-føring, da Kurt Zouma højt svævende i luften headede på overliggeren, men det forblev målløst i første halvleg.

Til gengæld skulle man bare fire minutter ind i anden halvleg, før målet kom. Ben Chilwell gik mod baglinjen og sendte bolden ind foran mål, hvor formstærke Olivier Giroud flugtede bolden mod mål.

Keeper Rui Patrício fik hænderne på, men bolden passerede lige netop målstregen, afslørede målkameraet.

Kort efter havde Wolverhampton bolden i nettet, men helt korrekt blev scoringen annulleret for offside.

Hjemmeholdet fortsatte dog jagten på udligningen, og det gav gevinst efter 65 minutter, da holdet ellers spillede i undertal på grund af en skadet spiller.

I det tætbefolkede felt lavede Daniel Podence et par smarte sparkefinter, inden han sparkede udligningen ind via en modstander.

Kampbilledet var vendt på hovedet, og nu var det Wolverhampton, der var i teten. Et kvarter før tid var det tæt på at give føring til værterne.

Fem minutter senere blev Wolverhampton også tilkendt et straffespark, men dommeren ændrede mening efter at have set episoden på VAR.

Det lignede en pointdeling, men i femte tillægsminut tillod Chelsea et kontraangreb, og Pedro Neto brød formidabelt igennem og scorede til 2-1 med et fladt spark.