Ny Rooney i United

I 14 år gjorde Wayne Rooney livet surt for modstanderne som en af de helt store stjerner hos Manchester United.

Her blev det blandt andet til fem engelske mesterskaber, et Champions League-trofæ og et VM for klubhold, inden han fortsatte karrieren hos Everton.

Og nu er der en ny Rooney i stalden hos 'De Røde Djævle'.

11-årige Kai Rooney underskrev nemlig fredag sin første aftale med storklubben, og kan nu trække i trøjen med titallet på ryggen ligesom sin far.

'Stolt dag. Kai skriver under med Manchester United. Forsæt det hårde arbejde, søn', skriver den stolte far i et opslag på Twitter.

Også moren, Coleen Rooney, nyder også øjeblikket.

'Speciel aften. Tillykke Kai. Jeg elsker dig, og er så stolt af dig. Bliv ved med at gøre dit bedste'.

Kai Rooney er den ældste af Wayne og Coleen Rooneys fire sønner.

Wayne Rooney er stadig aktiv som spillende træner hos Championship-klubben Derby County.

Kevins lange Red Bull-flirt

Sort jul i OB - fyreseddel under juletræet

Faldgruben du SKAL styre uden om