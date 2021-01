Ny træner til 'AC': - Kan kun blive bedre

Frank Lampard er blevet fyret i Chelsea.

Trænerskiftet kan vise sig at være godt nyt for danske Andreas Christensen, da han kun har spillet en af de sidste 14 Premier League-kampe under Lampard.

- Hans situation kan kun blive bedre af, at der kommer en ny træner, fordi det virker som om, at Lampard har lagt sig fast på, at der er tre foran ham i øjeblikket, siger Discoverys fodboldekspert Mikkel Bischoff til Ekstra Bladet.

Lampard brugte sjældent danskeren i Premier League og Champions League. Foto: Richard Heathcote/Ritzau Scanpix

Nu er det sikkert og vist, at Thomas Tuchel, der blev fyret i Paris Saint-Germain lige før nytår, bliver ny boss på Stamford Bridge.

- Han kommer med friske øjne. Det kommer meget an på, hvad han vil i forhold til spillet. Hvis man kigger på de stoppere, de har, så er der ingen tvivl om, at Andreas Christensen er allerbedst med bolden sammen med Thiago Silva.

- Hvis han vægter det højt, så vil Andreas Christensen stige i graderne, men det kommer an på typerne. Man kan kombinere en aggressiv med en klog, der læser spillet. Der kan det være, at Thiago Silva og Andreas Christensen ikke passer så godt sammen, da de er mere samme type.

Tyske Tuchel er udset til at blive ny Chelsea-træner. Foto: Charles Platiau/Ritzau Scanpix

Chelsea råder også over Kurt Zouma og Antonio Rüdiger til midterforsvaret, men 'AC's fordel er, at han er blandt de bedste til spillet langs græsset.

- Tuchel har stor fokus på at spille bolden op nedefra, og det vil han også have i Chelsea, så jeg tror umiddelbart, at det vil være godt for Andreas Christensen, siger Mikkel Bischoff.

Med en EM-slutrunde til sommer må danske roligans også håbe på, at der de kommende måneder oftere bliver set 'AC's vej i London-klubben.

Se målene fra Lampards sidste kamp:



Highlights: Søndagens FA Cup-sejr blev den sidste med Frank Lampard som manager, lyder meldingen

